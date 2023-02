16.02.2023 h 18:14 commenti

Presenza dell'infermiere e aperture più estese, ecco la piccola rivoluzione nei centri diurni per disabili

Le novità sono il frutto della concertazione tra Asl, Sds e gestori in occasione del rinnovo delle convenzioni per le nove strutture provinciali

(e.b.)

Presenza dell'infermiere in tutte le strutture e più giorni di apertura. Sono queste le principali novità che ha portato in dote il rinnovo della convenzione tra Società della salute, Asl Toscana Centro e gestori delle nove strutture semiresidenziali per persone con disabilità che complessivamente contano 202 posti. Il nuovo accordo, partito lo scorso 1° gennaio, è stato presentato stamani, 16 febbraio, in Provincia, ed è il frutto di un lungo percorso di studio e condivisione iniziato lo scorso luglio e terminato a novembre. “Abbiamo piacere di condividere con la città questa buona notizia – ha detto Simone Faggi, presidente della Sds Area pratese -. Chi mi ha preceduto, il dottor Luigi Biancalani, mi ha lasciato in eredità questo lavoro già compiuto. Ripensare ad un nuovo percorso e valutare ciò che le Strutture offrono è merito del substrato sociale presente che ha permesso di trovare un punto di incontro. La Sds ha trovato un modo sinergico di lavoro che ha portato a questi risultati. La presenza dei sindaci oggi è significativa, questa modalità sarà riproposta anche in altri contesti". Il padrone di casa, il presidente della Provincia Simone Calamai, ha aggiunto: “Ringrazio per il lavoro di altissimo valore. Queste nuove convenzioni hanno dato maggiore forza ai servizi e questo significa guardare al futuro”.Come ha spiegato la dottoressa Cristina Maggini, direttrice dei servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia, i principi seguiti per questa riorganizzazione sono stati "la valorizzazione dell'alto livello qualitativo già esistente e dare alla disabilità un unico approccio sociosanitario".Fino a ieri cinque delle nove strutture erano solo di tipo sociale e dunque non era presente personale sanitario. Con la nuova impostazione invece si introduce la componente sanitaria per tutte, non in misura uguale ma in base alla gravità della disabilità degli utenti ospitati. I livelli sono tre: il minimo, 5% di componente sanitaria e 95 sociale, l'intermedio, 25%sanitaria e 75 sociale , l'elevata complessità, 55%sanitaria e 45 sociale (già esistente). La presenza dell'infermiere nelle strutture riflette il livello di appartenenza. Nel primo caso sono 96 ore, nel secondo 240 e nel terzo 300 che verranno integrate con altre 100 di psicologo. "Durante il periodo Covid - spiega Lorena Paganelli, direttrice della Sds pratese - ci siamo resi conto dell'importanza dell'infermiere per strutture come queste. Terminata l'emergenza abbiamo quindi iniziato a pensare a una risposta modulare che venisse incontro alle esigenze degli utenti e dei gestori".La convenzione inoltre, aumenta di 10 giorni l'apertura delle strutture che passa da 235 a 245 giorni all'anno. In sostanza ci sarà disponibilità il terzo sabato mattina del mese, anche per utenti diversi dall'ordinario. Sono previste aperture anche ad agosto per venire incontro alle esigenze delle famiglie. "Siamo contenti per i nostri ragazzi – hanno detto Ambra Giorgi e Renza Sanesi, in rappresentanza dei soggetti gestori dei centri diurni - abbiamo molto apprezzato il metodo proposto dalla SdS che ha scelto di co-progettare insieme a noi. Ringraziamo a nome di tutti per la disponibilità e generosità dimostrata al di là della trattativa. E’ stato un metodo di lavoro innovativo che ci auguriamo continui in futuro”.Il costo dei servizi, con aumento della tariffa dell'8%, è a carico della collettività. Per gli utenti è e resta interamente gratuito. La spesa aggiuntiva di 700mila euro all'anno che si sommano ai 2,2 milioni precedenti, sono stati prelevati dai 70 milioni toccati all'Asl Toscana centro dal fondo regionale per la disabilità di 128 milioni. "Esprimo una nota di soddisfazione – ha concluso la consigliera regionale Ilaria Bugetti. - Per la prima volta la Regione sceglie politicamente di dedicare un fondo alle disabilità, una richiesta che viene dal basso e che in questa realtà si sperimenta per la prima volta. Al fondo sono stati destinati 128 milioni di Euro e per l’Asl Toscana Centro 70 milioni. A Prato è presente un tessuto sociale di sssociazioni che garantiscono un servizio di altissima qualità. Il ruolo delle Istituzioni è quello di fornire gli strumenti per poter progettare percorsi e destinare servizi sul territorio. Le risorse si possono spendere solo se ci sono persone in grado di proporre percorsi condivisi, come in questa realtà”.Le nove strutture sono: Cui, 60 posti; Margherita operativa, 20 posti; New Naif coperativa, 20 posti; Il Girasole Astir consorzio, 18 posti; Tarta- ruga cooperativa, 20 posti; Kepos 12 posti; Il Coderino-Fond. 20 posti; Le Rondini Anfas, 20 posti; Lab. Itaca 12 posti. Le prime cinque avranno assistenza sanitaria di livello minimo, mentre le altre quattro di livello elevato. Quaranta dei sessanta posti Cui saranno riservati a utenti con un livello sanitario intermedio.