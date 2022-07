05.07.2022 h 15:53 commenti

Presentato un nuovo progetto per il cantiere di via San Fabiano fermo da un decennio

Si tratta di un aggiornamento su alcuni aspetti richiesti dal Comune, sulla base di quello depositato lo scorso novembre: verrà anche realizzata un'area verde e un camminamento lungo le mura. Resta confermata la costruzione di un parcheggio pubblico

Da anni i residenti di via San Fabiano aspettano la ripresa dei lavori nel cantiere abbandonato, diventato ormai rifugio di sbandati che, incuranti della recinzione entrano ed escono ad ogni ora. Un'attesa che potrebbe, terminare a breve dopo i continui slittamenti per la ripresa del cantiere.Ieri 5 giugno in commissione 4 si sarebbe dovuto discutere il nuovo progetto di riqualificazione, ma la seduta è stata annullata (è la terza commissione in due giorni che salta) a causa del Covid.“Uno slittamento di poche settimane – ha spiegato il presidente Maurizio Calussi – per permettere anche ai tecnici di partecipare e illustrare nel dettaglio il progetto, che nell'impostazione generale comporta piccole modifiche rispetto a quello approvato lo scorso novembre ( leggi) .”econdo l'ultima stesura la zona che si estende fino ai giardini di Sant'Agostino ospiterà appartamenti residenziali, uno spazio verde pubblico lungo le mura, un camminamento, un parcheggio privato ad uso pubblico e due interrati a uso privato di cui uno con prelazione per i residenti del centro . Ancora da definire come verranno gestiti gli altri spazi verdi, compreso quello a ridosso della ferrovia “Si tratta – ha concluso Calussi – di un progetto di riqualificazione di qualità: ad esempio il camminamento lungo le mura e i parcheggi non prevedono l'uso di asfalto, ma di brecciolino, inoltre si andrà a risolvere, in parte, la carenza di parcheggi”.La commissione verrà aggiornata a dopo la metà di luglio, e la versione definitiva del progetto a settembre, dopodiché verrà firmata la convenzione con la ditta costruttrice per definire gli oneri di urbanizzazione e i volumi di verde pubblico che saranno ceduti all'amministrazione comunale.