Presa a sassate la vetrina del Caffè 21: il vandalo messo in fuga da un cittadino

E' successo nel cuore della notte in viale Piave. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto oppure del gesto di un esagitato

E' stato un brutto inizio di settimana per il Caffè 21 di viale Piave. Questa notte, 14 settembre, attorno alle 4.30, un uomo ha preso a sassate la vetrina accanto all'ingresso del noto locale. Non è chiaro se l'obiettivo fosse di sfondarla per entrare e rubare quanto di valore contenuto all'interno, o se si sia trattato di un raptus di rabbia. In ogni caso l'uomo è stato messo in fuga dall'intervento di un vicino che svegliato dal rumore provocato dalla sassaiola sul vetro, ha chiamato i numeri di emergenza e i proprietari del bar che una volta sul posto hanno preso atto di quanto accaduto e del danno subito. Le immagini registrate dalla videosorveglianza del locale sono state acquisite dalle forze dell'ordine per identificare l'autore del tentato furto.

