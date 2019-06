15.06.2019 h 09:13 commenti

Preparava la droga a casa del cliente a cui regalava qualche dose per ricambiare, arrestato

In manette è finito un uomo di 29 anni già noto per i suoi numerosi precedenti. Denunciato il tossicodipendente. La polizia ha sequestrato 36 grammi di cocaina divisa in dosi pronte da smerciare

Si faceva prestare una stanza per tagliare e confezionare le dosi di droga e, per ricambiare il favore, ne regalava qualcuna al proprietario di casa, un tossicodipendente italiano di 28 anni. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Prato hanno arrestato un pregiudicato marocchino di 29 anni, senza fissa dimora e con un lavoro saltuario di raccolta del ferro. Al ventinovenne sono stati sequestrati 36 grammi di cocaina divisa in una sessantina di dosi. La droga è stata trovata nell'abitacolo del veicolo utilizzato per raccogliere il ferro, a bordo del quale è stato fermato nella serata di venerdì 14 giugno per un controllo. Accanto a lui il cliente che gli forniva appoggio logistico. I poliziotti sono andati a colpo sicuro perché già da qualche giorno seguivano i movimenti dell'uomo. Per lui sono scattate le manette, mentre l'italiano è stato denunciato. Nell'abitazione sono stati trovati una bilancina di precisione e altri strumenti necessaria a confezionare le dosi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus