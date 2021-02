23.02.2021 h 11:47 commenti

Preoccupazione e rabbia in Alta Val Bisenzio per il cambio di dirigente all'istituto Pertini

La nuova preside arriva dopo essere stata rimossa per incompatibilità ambientale dal precedente incarico a Firenze. Dubbi sulla decisione di effettuare l'avvicendamento a metà anno scolastico

Preoccupazione per un cambio in corsa in un anno particolare come questo, ma anche rabbia per la scelta fatta dall'Ufficio scolastico regionale che ieri, 22 febbraio, ha ufficializzato la nomina di Annarita Fasulo a nuova dirigente dell'Istituto Pertini, il comprensivo che riunisce tutte le scuole dei vari ordini (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) operanti nel territorio del comune di Vernio e nella parte più a nord del comune di Cantagallo.

La professoressa Fasulo prende il posto di Daniele Santagati, che negli ultimi quattro anni ha svolto il ruolo di reggente. Ma soprattutto la nuova dirigente è reduce da una durissima contestazione subita da docenti, personale e genitori della scuola che guidava fino a ieri, l'istituto comprensivo Masaccio di Firenze. Una protesta che ha spinto l'Ufficio scolastico regionale a rimuoverla per "incompatibilità ambientale". Logico, quindi, che il suo arrivo a Vernio non sia stato salutato con i fuochi d'artificio.

Particolare preoccupazione si avverte soprattutto tra il personale della scuola, che in maniera informale si sta rivolgendo ai sindacati. "La notizia è stata un fulmine a ciel sereno anche per noi - dice Filomena Di Santo della Flc Cgil -. I nostri colleghi di Firenze hanno seguito tutta la vicenda del Masaccio e siamo informati sulle problematica. Ma al di là del giudizio sulla persona, per il quale non vogliamo essere prevenuti a priori, resta il fatto che cambiare a metà anno il dirigente di una scuola, per di più complessa come è il Pertini, non ci sembra la scelta migliore".

A preoccupare ancora di più è poi il fatto che la stessa dirigente aveva già avuto grossi problemi negli istituti diretti in precedenza, a Firenze come a Empoli e a Livorno. Insomma, l'idea che circola a Vernio è che il trasferimento in Alta Valle sia una sorta di punizione con il rischio però che a pagarne le conseguenze siano personale, ragazzi e famiglie del Pertini.

La vicenda è anche all'attenzione dei due Comuni interessati, i cui assessori alla Pubblica Istruzione sono in stretto contatto. "La decisione è giunta inaspettata - commenta Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo -. Senza entrare nel merito della questione, forse sarebbe stato meglio aspettare la fine del ciclo per cambiare il dirigente. Tra l'altro con Santagati avevamo un confronto franco e molto costruttivo. La cosa importante, comunque, è mantenere alta la qualità del servizio scolastico e come Comune siamo pronti a fare tutto quello che è in nostro potere".