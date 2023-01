16.01.2023 h 12:52 commenti

Manutenzione sistema informatico, possibili disagi per le prenotazioni delle visite sanitarie

I lavori programmati potrebbero creare rallentamenti sulla rete informatica non solo nel portale online, ma anche agli sportelli

Il sistema informatico delle prenotazioni sanitarie è in manutenzione, un intervento che potrebbe creare rallentamenti sia agli sportelli aziendali sia sui sistemi di prenotazione online.

Regione Toscana, che ha concordato con Engineering S.p.A i lavori, si scusa per gli eventuali disservizi causati all’utenza ed assicura che tutti i tecnici garantiranno tutto il supporto per risolvere i disservizi che si potrebbero verificare.

