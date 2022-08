22.08.2022 h 09:19 commenti

Prende un'auto a noleggio per andare a spacciare droga, ventenne arrestato dalla polizia

Il giovane è stato notato in via Roncioni da una Volante impegnata nel controllo del territorio. Nella ruota della macchina, una Mercedes, sono stati trovati 20 grammi di cocaina

Il trucco escogitato per non finire nei guai, non ha avuto successo. Un marocchino di 21 anni ha pensato bene di prendere un'auto a noleggio per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Una trovata che non gli è servita ad evitare le manette: la polizia lo ha fermato nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, e, dopo averlo trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, divisa in dosi e pronta per essere venduta, lo ha arrestato. Il giovane è stato visto in via Roncioni, fermo con l'auto, una Mercedes. Già noto per i suoi precedenti, è stato controllato. E' emerso che la macchina era stata presa a noleggio e il successivo e più approfondito controllo ha consentito di trovare, nascosto all'interno di una ruota, un calzino contenente la sostanza stupefacente. Trovati e sequestrati anche 150 euro.



