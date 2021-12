14.12.2021 h 17:54 commenti

Prende la 104 per assistere un familiare ma la trovano in Spagna: condannata a restituire lo stipendio

Protagonista una dipendente dell'Ufficio scolastico della Provincia di Prato. Il contenzioso è stato chiuso con la restituzione di quasi 900 euro di stipendio e il pagamento di 5mila euro per il danno all'immagine dell'ente. E' stato un collega a segnalare l'illecito

nadia tarantino

Anziché assistere il familiare disabile come previsto dalla legge 104 di cui beneficiava, è volata in Spagna per partecipare ad un corso universitario. Il cambio di rotta è stato scoperto e denunciato all'Autorità nazionale anticorruzione da un whistleblower, termine entrato nel vocabolario della pubblica amministrazione per indicare chi segnala gli illeciti commessi dai colleghi. La protagonista, una dipendente dell'Ufficio scolastico della Provincia di Prato, è stata condannata a risarcire il danno procurato al ministero dell'Istruzione: 879 euro di retribuzione illecitamente percepita nei giorni di assenza dal servizio e 5mila per danno di immagine. Il fatto risale alla scorsa primavera: la donna si assenta dal lavoro in forza della legge 104 ma non va in Sicilia dal parente disabile bensì in Spagna dove frequenta un corso di formazione in una Università.Ricevuta la segnalazione, l'Anac scrive alla procura della Corte dei Conti che incarica i carabinieri del Nas di compiere accertamenti. Il whistleblower non ha sbagliato e per la dipendente pubblica iniziano i guai. La donna si difende dicendo di essersi sbagliata nel ritenere di poter partecipare al corso in Spagna durante il periodo di congedo e si dice pronta a rifondere il danno che viene calcolato in 5.879 euro oltre agli interessi maturati dal giorno della violazione. Cifra non sufficiente a chiudere il contenzioso: la dipendente dell'Ufficio scolastico provinciale è stata condannata a pagare anche le spese processuali.