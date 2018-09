05.09.2018 h 12:13 commenti

Prende in pieno un cinghiale che attraversa: auto distrutta e animale morto sul colpo

La disavventura è capitata ad un 25enne che stava percorrendo via di Galceti vicino alla deviazione per il Centro di Scienze Naturali

Ha preso in pieno un cinghiale non riuscendo in nessun modo a evitarlo. L’animale è morto e la sua macchina ha riportato danni ingenti. Alla guida un giovane di 25 anni, Simone Lucchetti. È successo nella notte di mercoledì 5 settembre sulla strada di Galceti, in direzione Bagnolo. L’impatto è stato violento. Il conducente è rimasto illeso - per lui solo un grande spavento - e ha subito avvertito i carabinieri. Il cinghiale era in mezzo alla strada, più o meno all’altezza della traversa che conduce all’ingresso del Centro di scienze naturali. Fortunatamente in quel momento non c’erano auto in transito sul lato opposto. Oltre ai carabinieri è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per gli accertamenti di rito.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus