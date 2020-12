15.12.2020 h 12:50 commenti

Prende in affitto una stanza e la usa come deposito per la droga: arrestato

In manette un 45enne trovato con più di un chilo e 800 grammi di stupefacente tra ketamina, shaboo ed ecstasy. L'uomo era già stato arrestato nel 2018 per lo stesso reato

Aveva affittato una stanza a Iolo da utilizzare come nascondiglio per la droga, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo. In manette è finito un cittadino cinese di 45 anni (Z.S. le iniziali diffuse dai carabinieri), residente a Prato. L'uomo è stato trovato in possesso di 800 grammi di ketamina ed altrettanti di shaboo, nonché di circa 200 grammi di ecstasy.

Da alcuni giorni il cittadino cinese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, veniva tenuto sotto controllo dai carabinieri che lo avevano già arrestato nel 2018 proprio per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Il 45enne è stato osservato più volte fare la spola tra l’abitazione in cui aveva preso in locazione la stanza e il luogo dove incontrava i presunti “clienti”, generalmente propri connazionali. Quindi ieri sera, 14 dicembre, è stato fermato mentre percorreva a piedi via Roma e trovato in possesso di alcune dosi di ketamina e shaboo, mentre il grosso dello stupefacente è saltato fori nella successiva perquisizionedella stanza usata come nascondiglio. E' stata sequestrata anche la somma contante di circa 1.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.