Prende a schiaffi la sorella che non vuole dargli i soldi

La polizia ha bloccato un 50enne che da anni sta rendendo la vita impossibile ai familiari con le continue richieste di denaro. Ieri era riuscito ad estorcere 20 euro dopo aver picchiato la donna e verle "sequestrato" telefonino e chiavi dell'auto

Ha preso a schiaffi la sorella e le ha "sequestrato" il telefonino e le chiavi dell'auto fino a che la donna non gli ha consegnato 20 euro. Protagonista un pratese 50enne, pregiudicato e con problemi di tossicodipendenza, che da anni perseguita i familiari con le continue richieste di denaro. L'uomo, che è già stato denunciato per stalking proprio dalla sorella, è stato poi bloccato dai poliziotti delle Volanti, intervenuti ieri pomeriggio 30 giugno dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che lo avevano visto picchiare la sorella in auto.

La donna, che ha dieci anni più del fratello, era stata bloccata mentre stava rientrando in auto verso casa. Il fratello le ha chiesto per l'ennesima volta soldi, come aveva fatto poco prima a casa degli anziani genitori. Al rifiuto della donna, era scattata la violenza. Anche una volta bloccato dai poliziotti, l'uomo si è scagliato contro la sorella insultandola e cercando di aggredirla. Portato in Questura è stato denunciato.