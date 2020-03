17.03.2020 h 12:52 commenti

Prende a calci la porta del vicino di casa e poi offre soldi ai poliziotti per evitare la denuncia, nei guai 41enne

E' successo la notte scorsa in via un condominio in via Pistoiese. L'uomo è stato denunciato per istigazione alla corruzione e anche per essere uscito di casa senza un motivo valido

Per evitare guai ha offerto 50 euro agli agenti di una Volante che lo hanno denunciato per istigazione alla corruzione. Protagonista un cittadino cinese di 41 anni che la notte di martedì 17 marzo avrebbe preso a calci la porta dell'appartamento di un vicino di casa, un italiano. E' stato quest'ultimo a chiamare la polizia che, arrivata sul posto - via Pistoiese - ha identificato il cinese che quando ha capito che sarebbe stato denunciato per inosservanza del decreto del Governo che vieta di uscire di casa se non per questioni urgenti, ha tirato fuori il portafogli aggravando così la propria posizione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus