Prende a calci i poliziotti e poi rompe un computer in Questura, arrestato

Protagonista della notte di follia un 39enne ubriaco che stava infastidendo gli avventori dei locali tra piazza Mercatale e via Garibaldi. Uno degli agenti è finito al pronto soccorso

Si è conclusa con l'arresto la serata folle di un 39enne tunisino che questa notte, 4 gennaio, ha prima infastidito gli avventori dei locali tra piazza Mercatale e via Garibaldi, poi spintonato e preso a calci i poliziotti intervenuti per bloccarlo, infine distrutto uno dei computer della Questura dove era stato nel frattempo portato per procedere all'identificazione.

L'uomo, in evidente stato di alterazione per l'abuso di alcol, è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma ha già diversi precedenti per reati di varia natura. Uno degli agenti intervenuti è stato poi costretto a recarsi al pronto soccorso dove è stato medicato con cinque giorni di prognosi. Il tunisino è stato invece arrestato per i reati di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, danneggiamento beni dello Stato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.