Prende a calci gli agenti durante un controllo, denunciato ventiquattrenne

Il giovane è stato fermato assieme ad altre due persone in piazza dell'Università. Sequestrati cocaina, hashish e marijuana

Ha reagito ad un controllo della polizia prendendo a calci gli agenti. Protagonista un pakistano di 24 anni. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre. Il giovane era in piazza dell'Università insieme a due connazionali di 25 e 26 anni quando è intervenuta la polizia. I tre hanno buttato a terra un involucro e poi hanno tentato la fuga prendendo direzioni diverse ma sono stati bloccati e identificati. E' stato a questo punto che il ventiquattrenne ha cominciato a prendere a calci i poliziotti. L'involucro buttato a terra è stato recuperato e all'interno sono stati trovati sei grammi di marijuana. La perquisizione dei tre ha portato al rinvenimento di 40 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e un taglierino. Tutti e tre sono stati denunciati a vario titolo per detenzione di stupefacenti e di strumenti atti all'offesa e per resistenza a pubbllico ufficiale.







