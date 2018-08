30.08.2018 h 12:30 commenti

Premio fedeltà consegnato a 22 storici villeggianti di Montepiano: da almeno venti anni passano qui le vacanze

Tra loro anche Carlo Sorvillo che è venuto per la prima volta in alta Val di Bisenzio nel 1948 quando aveva 3 anni affrontando un lungo viaggio da Napoli

Quando è arrivato per la prima volta in vacanza a Montepiano, da Napoli, Carlo Sorvillo aveva tre anni e da allora ha continuato tornarci. “Si partiva da Napoli in treno verso le 11 per arrivare a Firenze nel tardo pomeriggio - ricorda - Si pernottava lì per poi prendere la corriera, o per meglio dire la Veta, che partiva da Piazza S. Maria Novella. A Montepiano i miei soggiornavano in casa di Carlo e Luisa Scatizzi in via della Badia. Insieme ai loro figli si giocava a fare i gelati con la mota e andavamo al Pozzo dei Bambini sotto la Badia per fare il bagno. Ricordo ancora l’acqua limpidissima e freddissima”.Carlo è uno dei 22 villeggianti storici di Montepiano, premiati venerdì scorso dal sindaco di Vernio Giovanni Morganti e dal presidente della Pro Loco di Montepiano Luca Gualtieri. Turisti affezionati che ogni anno, qualcuno addirittura da settanta e più, torna in Val di Bisenzio per respirare “l’aria di casa”.“È grazie ai nostri villeggianti, così li abbiamo voluti chiamare, con un termine che richiama anche le vacanze d’un tempo, - spiega il sindaco Giovanni Morganti - che il paese ogni estate ritrova l’animazione e la vivacità di sempre” – A tutti i villeggianti premiati è stato consegnato un libro e un sacchetto di zuccherini, il dolce tipico del paese.