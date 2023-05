12.05.2023 h 12:32 commenti

Premio “Fair play scuola e sport": ecco tutti i vincitori dell'edizione 2022-2023

La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio nel Salone comunale. L'evento, organizzato dal Panathlon Club, ha coinvolto tutte le scuole del territorio

Si svolge oggi, venerdì 12 maggio, nel Salone consiliare di Palazzo comunale la cerimonia di premiazione della 26esima edizione del Premio “Fair play scuola e sport". Ad essere premiati saranno 62 studenti delle 32 scuole pratesi che hanno partecipato in questo anno scolastico 2022-23.

L'evento promosso dal Panathlon Club di Prato, presieduto da Riccardo Tempestini, in collaborazione con l'Ufficio provinciale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, vede la presenza per il terzo anno del Premio Domenico Iannacone e per la prima volta del Premio Carla Pitigliani, sempre con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Prato.

L'iniziativa, ideata dal Panathlon Club di Prato 26 anni fa, intende promuovere i valori del Fair play nel mondo della scuola e dello sport ,valorizzando i comportamenti che mettano al primo posto il rispetto di se stessi, degli altri e delle regole, valori riassunti con il concetto di “fair play”. Il Premio Domenico Iannacone, giunto alla terza edizione vuole ricordare il compianto segretario del club con una targa che verrà conseganta quest'anno dal figlio Daniele al professore di educazione fisica in pensione Angelo Bellanova.

Il nuovo premio dedicato a Carla Pitigliani, storica cerimoniera del club deceduta lo scorso anno, prevede la consegna di due borse di studio del valore di 150 euro l'una, in buoni per acquisto di libri scolastici e materiali didattici, che saranno consegnati dal figlio Stefano Pitigliani a Pietro Bottazzi (3a B - Pier Cironi) e Vittoria Vignolini (3a AF Scuola Bartolini). I due studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado tesserati per una società sportiva hanno conseguito importanti risultati in attività agonistica, ma sempre nell’ottica dei principi del Panathlon Fair Play, e hanno un buon rendimento scolastico, sia didattico che socio-relazionale.

Gli studenti premiati

Ic Bartolini: Carlotta Cinci e Carlotta Santoni, Convitto Nazionale Cicognini: Sofia Chen e Giulia Marinaccio, Ic Cironi: Lucia Zhang e Pietro Bottazzi, Ic Nord: Agnese Allori e Vittorio Maranghi, Ic Convenevole: Gaia Buffini e Matteo Ciccone, Ic Gandhi: Francessca Fiesoli e Eleonora Dondini, Ic Margherita Hack: Marta Bennati e Zoe Ugolini, Ic Il Pontormo: Carlotta Mura e Marco del Vicario, Ic Primo Levi: Delia Parenti e Samuele Agresti, Ic Lippi: Alessia Valentina Serbana e Tommaso Pecchioli, Ic Malaparte Margherita Bellandi e Sebastiano Mercolino, Ic Marco Polo: Toumi Fatima Zahra e Sahed Hasan, Ic Mascagni: Anna Orlandi e Alessandro Butelli, Ic Mazzei: Letizia Sona e Lorenzo Guerri, Ic Mazzoni: Chiara Caiano e Diego Perillo, Ic Pacetti: Silvia Passannanti e Davide Ginestretti, Ic Pertini: Eleonora Pizzicori e Tommaso Gandolfi, Ic Puddu: Giorgia Gargini e Matteo Meini e Conservatorio San Niccolò: Nadia Scalambrino e Jonathan Leka.

Liceo Livi - Brunelleschi: Elena Pezzoli, Francesco Cappelli, Letizia Nannetti e Alessandro Masotti, Its Buzzi: Giulia Polvani e Tommaso Maccelli, Convitto Nazionale Cicognini: Marco Fedele e Filippo Lovallo, Isiss Cicognini- Rodari: Mariarca Gallucci e Bernardo Bessi, Liceo N. Copernico: Matilde Gori e Cesare Zucconi, Ites Dagomari: Samuele Sidoti e Jacopo Piampiani, Istituto Datini: Matteo Pagnin e Simone Falcone, Iis Gramsci Keynes: Adele Domenici e Sofia Gori, Ipsia Marconi: Francesco Longo e Mario Oriolo, Conservatorio San Niccolò: Gemma Vannini e Francesco Quarta e Istituto Paritario Leonardo Da Vinci: Matilde Gasparrini e Matteo Boncinelli.