13.04.2019 h 12:33 commenti

Premio Fair Play, premiati 64 studenti di trenta scuole pratesi

In Salone comunale l'iniziativa organizzata dal Panathlon Club e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Ogni istituto ha segnalato i propri allievi più meritevoli

Si è svolta oggi pomeriggio nel salone consiliare di palazzo comunale la premaizione del premio "Fair Play 2019", l'iniziativa organizzata dal Panathlon Club e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MiUR), con il patrocinio del Comune e della Provincia.

Al premio hanno partecipato tutti gli istituti scolastici pratesi, per la precisione trenta scuole, ciascuna delle quali ha segnalato uno o due ragazzi che si sono distinti per il fair play. Consegnato anche quest'anno il Premio Roberto Palma". Sono stati quindi 64 gli studenti premiati dal sindaco nel salone consiliare alla presenza di molte persone.

"Il Panathlon Club - ha affermato il presidente Massimo Becagli - ha come scopo la promozione dei valori etici nel mondo dello sport, quali il rispetto delle regole, dell’avversario, la lotta al doping, di tutti i tipi. I ragazzi devono essere orgogliosi di questo riconoscimento che mi auguro gli sia di aiuto nel prosieguo della loro vita, che il rispetto e l’onestà che hanno dimostrato rimanga sempre con loro. Questo deve essere un giorni di orgioglio anche per i genitori e i professori che ogni giorno crescono questi ragazzi".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus