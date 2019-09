26.09.2019 h 13:00 commenti

Premio Esmo alla carriera per il dottor Di Leo: assegnato dalla Società europea di oncologia medica

Il primario di Oncologia al Santo Stefano riceverà a Barcellona il prestigioso riconoscimento per avere fatto del reparto pratese "uno dei principali centri nazionali per la cura integrata del cancro e la ricerca clinica"

Angelo Di Leo, primario di Oncologia all'Ospedale Santo Stefano di Prato, riceverà il Premio alla carriera 2019 (Esmo lifetime achievement award) assegnato dalla Società europea di oncologia medica (Esmo) in occasione del Congresso Esmo che si apre a Barcellona. Di Leo sarà premiato il 27 settembre durante la cerimonia di apertura del congresso.

Il premio alla carriera, si sottolinea nelle motivazioni per l'assegnazione del riconoscimento, riconosce "l'eccezionale carriera dedicata alla ricerca sul cancro. Di Leo è un esperto di cancro al seno riconosciuto a livello internazionale, che ha condotto ricerche pioneristiche nella biologia di tali tumori e che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di trattamenti personalizzati per i pazienti oncologici. Ha anche fatto del dipartimento di Oncologia dell'Ospedale di Prato - sottolinea l'Esmo - uno dei principali centri nazionali per la cura integrata del cancro e la ricerca clinica".

"E' un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento da una società globale come è l'Esmo. Credo di aver raggiunto due grandi risultati nella mia carriera - spiega Di Leo -. Il primo è aver creato, dal nulla, una struttura come quella di Prato, dove i pazienti vengono oggi per essere curati dimostrando una grande fiducia nei nostri programmi. Il secondo è che ho avuto l'opportunità di lavorare e far crescere una squadra di giovani oncologi e ricercatori estremamente qualificati". Dunque, conclude, "sono orgoglioso di poter dire che il nostro programma continuerà con successo anche, un giorno, senza di me".