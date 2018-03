27.03.2018 h 12:55 commenti

Premio di produzione pagato con corsi, viaggi, rimborsi per libri o cure mediche: accordo pilota tra Effedue e Fiom

L'azienda pratese, specializzata nella produzione di macchinari e nella carpenteria metallica, è una della prima del distretto a puntare sul welfare aziendale. I servizi saranno offerti tramite una piattaforma online e non saranno tassati

Effedue e Fiom hanno firmato oggi 27 marzo un accordo per dare vita ad un modello di welfare aziendale. Si tratta di uno dei primi casi di una Pmi manifatturiera del distretto pratese che introduce questa innovativa modalità di erogazione dei premi di risultato: acquisendo l’equivalente del premio in beni o servizi, infatti, l’importo non subisce decurtazioni dovute a tassazione. L’erogazione dei premi in welfare può avvenire in varie modalità, anche semplicemente con dei buoni acquisto; nel caso di Effedue si è però cercata una soluzione più evoluta, mediante una piattaforma messa a disposizione dall'azienda e in grado di offrire un’ampia gamma di beni e servizi resi particolarmente convenienti da convenzioni a loro volta favorite dall’ampiezza del numero di utenti. Si tratta ad esempio, con diversità a seconda delle piattaforme, di rimborsi per l'acquisto di libri scolastici, prestazioni sanitarie, cura della persona, corsi di formazione, assistenza domiciliare ad anziani e ammalati, rette degli asili, attività sportive, viaggi.

“Siamo soddisfatti, crediamo sia un buon accordo. Per noi è una novità assoluta, un esperimento che condurremo per tre anni e che, se convincerà sia la proprietà che i lavoratori, potrà essere riproposto anche in seguito” dice Asterio Magheri, presidente e amministratore delegato di Effedue srl, al momento della sottoscrizione dell’accordo fra l’azienda e la rappresentanza sindacale unitaria, assistite rispettivamente da Confindustria Toscana Nord e da Fiom-Cgil.

Effedue srl è nata nel dicembre 2004 a seguito della fusione di tre aziende; opera nella produzione di macchine per il finissaggio tessile, nella lavorazione della lamiera e nella produzione di carpenteria metallica in ferro e inox. Ha 40 dipendenti e fattura 6 milioni di euro, in gran parte per il mercato interno.

“Per un’impresa come la nostra il ricorso a una piattaforma on line ci è sembrata la soluzione migliore – aggiunge Magheri -. E’ assicurata un’ampia possibilità di scelta fra offerte che si avvantaggiano molto della massa rilevante di persone che vi accedono. Con i grandi numeri è possibile per queste piattaforme negoziare con i fornitori condizioni particolarmente favorevoli che, associate al fatto che l’ammontare del premio non è soggetto a tassazione e rimane tale e quale, danno soddisfazione ai dipendenti. Ma anche a noi datori di lavoro fa piacere che un collaboratore che si è meritato un premio possa goderne fino in fondo, senza decurtazioni e ottimizzandone il potere di acquisto. Sceglieremo la piattaforma nei prossimi mesi così da arrivare pronti al 2019, primo anno in cui, sulla base dei risultati del 2018, speriamo si diano le condizioni per erogare il premio.”

Il ricorso al welfare aziendale non è una novità per le grandi aziende, ma per le piccole e medie è occorso un lungo lavoro di adeguamento normativo: un obiettivo perseguito con la convinzione che strumenti del genere possano avere effetto anche sulla competitività del tessuto produttivo e sui livelli di occupazione.