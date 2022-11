09.11.2022 h 17:16 commenti

Premio di produzione di oltre mille euro per i dipendenti della Fratelli Bacciottini

A sancirlo un accordo di secondo livello firmato dalla Fiom Cgil. Il segretario Ammavuta: "Vengono così rafforzate le relazioni sindacali e istituito un significativo premio di risultato da riconoscere ai lavoratori"

Buone notizie per i 60 dipendenti dell'azienda metalmeccanica Fratellli Bacciottini di Montemurlo che se fra due anni i risultati economici del 2023 saranno così positivi come quelli del 2022 , potranno contare su un premio di produttività di oltre mille euro.

A sancirlo un accordo di secondo livello firmato con la Fiom Cgil "Vengono così rafforzate le relazioni sindacali - spiega Fabio Ammavuta - e istituito un significativo premio di risultato da riconoscere ai lavoratori. Con questo accordo si rafforza la contrattazione di secondo livello in provincia di Prato. Un risultato importante, che segna l'inizio di un percorso, raggiunto grazie all'impegno della Rsu e alla costante partecipazione dei lavoratori durante tutta la fase della trattativa". L'azienda negli anni ha già elargito premi di produttività, ma mai all' interno di un contratto sindacale di secondo livello, quello firmato infatti è il primo in assoluto.

