Premio Alberto Bardazzi 2020, proclamati i vincitori

Sono state esaminate 146 tesi in ambito scientifico e letterario, la scelta è caduta su Martina Lenzuni e Francesco Maffi. Il premio è organizzato dalla famiglia Bardazzi, dal Rotary Club Filippo Lippi e l'Università degli studi di Firenze

Martina Lenzuni e Francesco Maffi sono i vincitori del premio Alberto Bardazzi. organizzato dalla Famiglia Bardazzi e dal Rotary Club Filippo Lippi Prato con l’Università degli Studi di Firenze e il PIN-Polo Universitario Città di Prato che viene assegnato non solo in base al curriculicum universitario e alla qualità della tesi ma anche valutando il successivo percorso di ricerca e di studi cui i candidati aspirano dopo la laurea. Su 146 domande valutate Lenzuni, con la tesi in Biotecnologia Molecolare: “Sviluppo di un sistema di trasporto e rilascio di antibiotici (TADS) per il trattamento di infezioni polmonari causate da Pseudomonas Aeruginosa”è stata premiata nell’ ambito “tecnology”, mentre Maffii con la tesi in Politica, Istituzioni e Mercato: “Economic Nationalism. The Economic Paradigm of Populist Radical Right Parties in Italy and France” nell’ambito “ per l'ambito "humanities,”La premiazione è avvenuta oggi, mercoledì 18 novembre, in modalità on-line; ai due studenti, è stato assegnato un premio di 5mila euro ciascuno. Alla cerimonia oltre al rettore dell’Università degli Studi di Firenze,Luigi Dei, a Beatrice Bardazzi, al presidente del PIN Daniela Toccafondi e de a quyello del Rotary Filippo Lippi Paolo Gentili erano presenti anche il sindaco Matteo Biffoni e i due vincitori dell’edizione 2019 – Stella Pantella e Daniele Mazierli – che hanno illustrato i successi raggiunti grazie al contributo concreto del Premio Bardazzi.Martina Lenzuni Si è laureata in Biotecnologie molecolari con 110 e lode e ha presentato una tesi dal titolo “Sviluppo di un sistema di trasporto e rilascio di antibiotici (TADS) per il trattamento di infezioni polmonari causate da Pseudomonas Aeruginosa”. Lo scopo di questo lavoro di tesi, è quello di iniziare la sintesi di una piattaforma per la veicolazione e il rilascio controllato di antibiotici attraverso lo strato di muco, da utilizzare nel trattamento di infezioni polmonari causate da Pseudomonas Aeruginosa, ossia dal patogeno isolato più comunemente nell’ispettorato di pazienti affetti da Fibrosi Cistica. Gli enzimi rilasciati nel muco da P. Aeruginosa offrono l’opportunità di progettare un sistema di rilascio di antibiotici controllato dalla presenza di enzimi (enzyme - triggered antibiotic delivery system, TADS). Il farmaco può così essere rilasciato da un linker specificamente quando viene in contatto con azoreduttasi (pAzoR). Proseguirà il suo percorso di crescita attraverso un Dottorato di ricerca in Bioingegneria e Robotica presso l’Università degli studi di Genova. La Bioingegneria è una disciplina che unisce l’ingegneria tradizionale alla medicina, il cui scopo è la progettazione di tecnologie, dispositivi e software per aiutare a risolvere problemi clinici.Si è laureato in Politica, Istituzioni e Mercato con 110 e lode (con menzione speciale) con una tesi di laurea dal titolo: “Economic Nationalism. The Economic Paradigm of Populist Radical Right Parties in Italy and France”.La tesi di Maffii si è cimentata in un’analisi comparata dei programmi economici dei partiti di destra radicale populista in Italia e Francia. La questione del posizionamento dei partiti di destra radicale populista nella dimensione economica, nonostante sia stata ampiamente discussa in passato, ad oggi non c’è alcun accordo in proposito. Utilizzando una metodologia mista, per analizzare i programmi di partito della Lega (Italia) e del Ressemblement National (Francia), Maffii propone la definizione di “Nazionalismo economico”.Esaminando la letteratura sul tema, Maffii sostiene la tesi dell’esistenza di uno specifico e coerente paradigma economico di “destra radicale populista”; sostiene inoltre, che la visione economica dei partiti di destra radicale populista è collegata tanto al Nativismo (lo sciovinismo del Welfare), quanto all’autoritarismo e al populismo. Dopo la laurea, Maffii ha superato le selezioni per entrare al Collegio d’Europa a Bruges, dove tuttora studia e risiede.