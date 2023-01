30.01.2023 h 10:30 commenti

Premiato a città della Pieve l'ideatore del museo del ciclismo pratese

Agic Sanel ha ricevuto il premio Terruzzi 2022 anche per avere aiutato un ex ciclista di Kiev diventato homeless. La cerimonia nella città umbra si è tenuta ieri alla presenza del cardinale Bassetti

Agic Sanel ideatore del museo del ciclismo di Prato, ha ricevuto dal cardinale Gualtiero Bassetti a Città della Pieve il premio Terruzzi 2022 consegnato a chi si impegna a diffondere e preservare la storia del ciclismo e ovviamente la motivazione è la realizzazione del piccolo museo che negli anni ha raccolto maglie, borracce, e bici dei più grandi ciclisti italiani e non solo.

Sanel è stato anche premiato per un gesto di grande umanità: ha aiutato un ex ciclista diventato homeless a trovare un rifugio più sicuro per qualche notte. “E' successo a dicembre – spiega – alla stazione centrale di Prato ho visto un uomo in difficoltà e mi sono messo a chiacchierare e così ho scoperto che veniva da Kiev e aveva un passato da ciclista per qualche giorno gli ho pagato una camera in albergo in modo che potesse avere, in quelle sere fredde, un posto caldo dove stare”.

