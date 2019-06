04.06.2019 h 14:16 commenti

Premiati i vincitori del concorso "Roarr", coinvolti seicentocinquanta alunni della primaria

Promosso da Estra con la collaborazione di Straligut Teatro, favorisce le buone pratiche ambientali e il risparmio energetico. I giovani alunni hanno postato oltre 4.800 foto.

Premiati i vincitori del concorso "Roarr!, promosso da Estra con la collaborazione di Straligut Teatro, pensato per sensibilizzare i bambini sul risparmio energetico e le buone pratiche ecologiche.

L’edizione 2019 ha coinvolto 650 alunni della scuola primaria di 26 classi sparse in otto istituti, che hanno scattato oltre 4.800 foto di buone azioni amiche dell'ambiente. Oggetto del “safari” 50 eco-azioni, buone pratiche a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi, da fotografare e “incollare” su album virtuali, uno per ciascuna delle classi partecipanti. Ogni eco-azione incollata faceva accumulare punti, così come - novità di quest’anno - le condivisioni sui social network.

“La seconda edizione del progetto in versione pratese – ha sottolineato Manuela Berra responsabile dell’Ufficio relazioni pubbliche di Estra - ha suscitato molto entusiasmo e stimolato la fantasia e la creatività dei ragazzi che hanno realizzato tantissime proposte, soprattutto sul tema della mobilità sostenibile e del risparmio energetico."

Le classi che hanno ottenuto i migliori risultati sono state, ex aequo, la 3 A della Scuola Mascagni e la 1 Adella “Iqbal”, seconda classificata la 3 A della “Iqbal” e terza la 3 E della Scuola Ciliani. Bravissimi anche gli alunni della classe terza della “Buricchi” di Prato.

I premi di "Roarr!" consistevano in laboratori ambientali di Legambiente Prato, attività teatrali di Straligut Teatro e biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli di teatro per ragazzi più interessanti a livello nazionale di Fondazione Teatro Metastasio.

“Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica e didattica per i bambini è una sfida impegnativa - ha sottolineato Fabrizio Trisciani - Direttore Artistico di Straligut Teatro- Roarr! le accoglie e, in maniera innovativa, mira a motivare l'apprendimento e al cambiamento delle nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente".

Grande successo ha ottenuto Estraclick, il concorso “social” realizzato in partnership con Estra, che ha premiato, con buoni per l’acquisto di materiale didattico, le fotografie di azioni amiche dell’ambiente con più “like” sulla pagina Facebook di Roarr!, raggiungendo 80.000 utenti e producendo più di 29.000 interazioni (commenti, condivisioni, etc.). A Prato grazie ai tantissimi “mi piace” di parenti e amici sono risultati vincitori la 2 C e la 3 A della Scuola “Mascagni” che si sono aggiudicate rispettivamente un buono da 200 € e da 100 €.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus