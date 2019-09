03.09.2019 h 10:27 commenti

Premiati al giardino Buonamici i neodiplomati più bravi delle scuole pratesi: ecco chi sono

Anche quest'anno si è svolta la tradizionale cerimonia con protagonisti i ragazzi che hanno preso un voto superiore al 90 alla maturità

Una bella festa, partecipata, commovente e a tratti divertente. Protagonisti di “Mi merito una festa” i duecento diplomati eccellenti delle scuole superiori di Prato, cui la Provincia, come da tradizione, ha voluto dire “bravi” per essersi diplomati con un punteggio compreso fra 90 e 100. Nel giardino Buonamici il presidente della Provincia Francesco Puggelli si è congratulato con tutti gli studenti presenti, molti di loro accompagnati dalla proprie famiglie, consegnando ad ognuno una pergamena ricordo con la citazione di John Fitzgerald Kennedy: “Il futuro non è un regalo, è una conquista.” Presenti anche il Sindaco di Prato Matteo Biffoni e il sindaco di Vernio Giovanni Morganti che hanno rivolto ai ragazzi il loro saluto.

Dopo aver salutato i due presidi prossimi al pensionamento, Erminio Serniotti dell’Istituto Buzzi e Tiziano Pierucci del Livi-Brunelleschi, Puggelli ha chiesto di osservare un momento di silenzio per la recente scomparsa del professor Alessandro Baiamonte, in servizio al Datini.