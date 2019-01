26.01.2019 h 18:57 commenti

Premiate le "eccellenze" dell’istituto Marconi

Riconoscimento per diciannove studenti che hanno ottenuto ottimi risultati scolastici e che si sono impegnati in progetti extra curricolari

Sono diciannove gli studenti dell’istituto Marconi che ieri 25 gennaio sono stati premiati nell’ambito della seconda edizione di “Premiate le eccellenze”, un riconoscimento voluto dal dirigente scolastico Tiziano Pierucci che quest’anno ha visto anche la partecipazione della presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi. “ Due gli ambiti in cui abbiamo scelto di premiare i ragazzi – ha ricordato Pierucci – quello che riguarda il profitto scolastico e l’impegno in progetti extra, in particolare la realizzazione di un programma radiofonico e l’impegno come mediatore culturale di un nostro studente”.



Edizioni locali collegate: Prato

