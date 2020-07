08.07.2020 h 17:31 commenti

Prelievi del sangue e analisi delle urine: ecco quando sono aperti i punti dell'Asl

Il piano di organizzazione dell’attività nell’area pratese si potenzia con l'ampliamento della fascia oraria per prenotazione con Cup

Il piano di riorganizzazione dell’attività dei punti prelievo nell’Area Pratese, recentemente predisposto dall’Asl, si potenzia con l’ampliamento della fascia oraria dedicata alla prenotazione. La riorganizzazione dell’attività ha rafforzato l’offerta attraverso punti prelievo ad accesso diretto ed un incremento dell’orario dedicato ai prelievi ematici sia nei presidi territoriali dell’Azienda che presso le sedi delle strutture convenzionate.

La recente ordinanza regionale 64 del giugno scorso, prevedeva infatti che, tenuto conto delle misure di prevenzione e distanziamento sociale connesse all’emergenza pandemica, le attività di prelievo siano effettuate anche mediante accesso diretto per garantire tempestività dell’intervento ed evitare allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione. A partire da lunedì 13 luglio, nell’area pratese, oltre a garantire la modalità accesso diretto e l’incremento orario per effettuare i prelievi, sarà ulteriormente ampliata la fascia oraria per la prenotazione.

Dal 13 luglio 2020 l'accesso diretto sarà garantito dalle 9.30 alle 11, in tutti i punti prelievo aziendali della zona Pratese (compresi quelli extraurbani di Vaiano, Vernio, Poggio a Caiano, Carmignano, e Montemurlo), rispettando i giorni di apertura delle sedi distrettuali.

Di seguito, i giorni dedicati per effettuare prelievi ematici e consegna campioni biologici.

Carmignano

martedì, giovedì e venerdì

ore 7.30-9.30, con accesso programmato

ore 9.30-11, con accesso diretto di persona

Poggio a Caiano

lunedì, mercoledì e sabato

ore 7.30-9.30, con accesso programmato

ore 9.30-11, con accesso diretto di persona

Vaiano

martedì, giovedì e venerdì

ore 7.30-9.30, con accesso programmato

ore 9.30-11, con accesso diretto di persona

Vernio

lunedì, mercoledì e giovedì

ore 7.30-9.30, con accesso programmato

ore 9.30-11, con accesso diretto di persona

Via Roma- Via Giubilei- CSS Giovannini- S. Paolo - Montemurlo

da lunedì a sabato

ore 7.30-9.30, con accesso programmato

ore 9.30-11, con accesso diretto di persona