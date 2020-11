14.11.2020 h 12:08 commenti

Prelievi del sangue: da lunedì nei presidi territoriali si prenotano con il Cup

La fascia oraria per la prenotazione sarà ampliata. Il centro socio sanitario Giovannini resta invece ad accesso diretto

Da lunedì 16 novembre nelle sedi distrettuali dell’area pratese i prelievi di sangue potranno essere prenotati con il Cup. Il Centro Socio Sanitario Giovannini resta punto prelievi ad accesso diretto.

Queste misure organizzative, spiegano dall'Asl Toscana Centro, sono temporanee e necessarie per concentrare il personale su altre attività in considerazione dell’andamento della situazione di emergenza sanitaria.

La fascia oraria per la prenotazione al numero unico aziendale Cup 055 – 545454 – tasto 2, sarà ampliata con il seguente orario dalle 7.30 alle 10.

I prelievi con prenotazione CUP possono essere effettuati per i presidi di Prato nord (via Giubilei 16), Prato Ovest (via dell’Alberaccio 54), Prato Sud (via Roma 427), Carmignano (via Redi 72), Montemurlo (via Milano 13/a), Poggio a Caiano (via Giotto, 1), Vaiano (via val Bisenzio 205/d), Vernio (Csa della Salute via Livio Becheroni 2/4 angolo via caduti della Direttissima).

Al Centro Socio Sanitario “Roberto Giovannini” i prelievi di sangue sono effettuati con accesso diretto dalle 10 alle 11 da lunedì a sabato e con prenotazione Cup sempre nella fascia oraria 7.30-10.