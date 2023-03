16.03.2023 h 11:39 commenti

Prelievi del sangue a singhiozzo per un problema al sistema informatico

La situazione più critica a Vaiano dove l'attività è rimasta al palo ma si registrano disagi anche al Giovannini

Disagi e rallentamenti oggi all'attività di prelievi ematici nelle strutture Asl del territorio. Il problema è stato segnalato alla nostra redazione da un cittadino per il distretto di Vaiano dove una propria familiare dopo due ore di attesa non era ancora stata chiamata. L'appuntamento infatti era alle 8.40 ma alle 10.30 non c'era ancora nessun traguardo all'orizzonte. Contattata da Notizie di Prato l'Asl Toscana Centro ha spiegato che si è registrato un problema alla piattaforma informatica e che la ditta fornitrice è già al lavoro per ripristinare il sistema. I disagi sono a macchia d'olio: per un distretto di Vaiano fuori uso completamente c'è quello di Vernio che non ha registrato alcun problema. Al Giovannini invece il funzionamento è stato a singhiozzo. L'Asl Toscana centro si scusa con l'utenza per i disagi che tale disfunzione ha creato e assicura che è in corso l'intervento di ripristino.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus