20.12.2018 h 13:02 commenti

Pregiudicato seguito fino a Ponte Buggianese e arrestato dopo il furto in due ville

Il giovane era con due complici quando è stato notato da una pattuglia in borghese della Squadra mobile. I poliziotti hanno pedinato il terzetto da Prato

Un 24enne pregiudicato albanese è stato arrestato grazie ad una operazione "in trasferta" fatta dai poliziotti dell'Antirapina della Squadra mobile di Prato. Gli agenti, impegnati in un servizio in borghese, nel primo pomeriggio di ieri 19 dicembre hanno notato il giovane, che abita a Prato, salire in auto con altre due persone. I poliziotti hanno seguito a distanza l'auto, anche quando ha imboccato la Firenze Mare per poi uscire al casello di Chiesina Uzzanese. Il pedinamento è proseguito fino a Ponte Buggianese, quando l'auto con i tre sospetti si è fermata con gli occupanti che sono scesi.

I poliziotti dell'Antirapina sono rimasti in attesa finché non hanno visto il terzetto tornare all'auto. Nel frattempo, via radio, è arrivato l'allerta per alcuni furti commessi in zona. Così gli agenti si sono qualificati e hanno imposto l'alt ai tre uomini che sono scappati a piedi, disperdendosi nei campi attigui alla strada. Uno di loro, però, è stato bloccato e arrestato: si tratta proprio del 24enne albanese. Nella fuga i tre hanno abbandonato gran parte della refurtiva, che è stata recuperata e restituita ai proprietari delle case derubate. Nelle concitate fasi dell'arresto, uno dei poliziotti è rimasto ferito alla mano con sette giorni di prognosi. All'operazione hanno collaborato anche gli agenti del commissariato di Pescia.