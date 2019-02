28.02.2019 h 13:08 commenti

Pregiudicati con obbligo di firma hanno continuato a spacciare droga: arrestati

In manette sono finiti un quarantanovenne trovato con shaboo e marijuana e un ventottenne trovato con cocaina e hashish. Il primo è già comparso davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari

Hanno continuato a spacciare droga nonostante fossero entrambi sottoposti all'obbligo di firma e all'obbligo di dimora nel comune di Prato uno e al divieto di uscire di casa la notte l'altro. I due, un cinese di 49 anni e un italiano di 28, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri che, in due distinte operazioni, li hanno trovati con sostanze stupefacenti pronte da spacciare.Il primo arresto è della serata di martedì 26 febbraio. I carabinieri del Nucleo investigativo si sono presentati a casa del cinese per una perquisizione e lo hanno sorpreso a contrattare il prezzo di una dose di shaboo con un suo connazionale. Trovati 55 grammi di shaboo, la droga sintetica molto in voga tra i cinesi perché aiuta a superare la stanchezza e dà un immediato senso di appagamento e benessere, due grammi di marijuana, 1.340 euro e tutto il necessario per confezionare le dosi. Il quarantanovenne è comparso davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari. Lo scorso anno l'uomo era stato arrestato tre volte, sempre dai carabinieri, per detenzione e spaccio di droga tanto che era sottoposto alla misura dell'obbligo di firma e dell'obbligo di dimora a Prato.Sono stati invece i carabinieri di Montemurlo ad arrestare in via Pistoiese ieri, mercoledì 27 febbraio, il ventottenne italiano per il possesso di due etti di hashish e di dieci grammi di cocaina suddivisi in ovuli. Il narcotest a cui la sostanza sequestrata è stata sottoposta ha evidenziato che l'hashish è del tipo sputnik il cui principio attivo è più potente dell'hashish comune e per questo più costoso. L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato sorpreso a spacciare di notte nonostante il divieto di non lasciare la sua dimora tra le 22 e le 6.