28.04.2022 h 19:16 commenti

Preghiera collettiva per la fine del Ramadan in tre aree della città

E' uno degli appuntamenti più importanti per le diverse comunità musulmane presenti in città. Un appuntamento legato al mese lunare

Si festeggia in tre luoghi diversi della città la festa di Fine Ramadan (Id al-fitr), uno degli appuntamenti più importanti per le diverse comunità musulmane presenti in città.

La festa consiste in un momento di preghiera che si svolge all’alba del primo giorno del nuovo mese lunare, che quest'anno cade tra domani, sabato 30 aprile e lunedì 2 maggio, e rappresenta un momento di gioia per la fine del lungo periodo di digiuno.

L'associazione e Centro culturale islamico di vicolo de' Gherardacci si unirà al Parco della Liberazione e Pace (ex Ippodromo), l'associazione di promozione sociale Bangladesh si riunirà al Parco di via Maliseti, mentre l'associazione pakistana comunità in Prato Onlus si troverà al parco degli Aquiloni a Prato Nord se il nuovo mese lunare dovesse cadere il 30 aprile o il 1° maggio e al Pattinodromo di Maliseti se dovesse cadere il 2 maggio.

Tutte le iniziative sono state autorizzate con prescrizioni dalla Questura di Prato e sono state precedute dalla richiesta di utilizzo degli spazi verdi al Comune di Prato.

"Le persone, le famiglie e i lavoratori di fede musulmana presenti nella nostra città sono numerosi - commenta l'assessore all'Immigrazione Simone Mangani -. Ci auguriamo che questi appuntamenti siano dei bei momenti di festa per celebrare la fine del Ramadan; dei momenti a cui il Comune di Prato ha dato l'autorizzazione per permettere a tutti il laico diritto alla professione di fede. Ringraziamo le altre istituzioni e la associazioni coinvolte per la collaborazione".