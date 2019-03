20.03.2019 h 12:47 commenti

Prefetto e questore danno il via libera alla manifestazione di Forza Nuova. Sabato anche il presidio antifascista

La decisione presa durante il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico di stamani. Non sono state ravvisati gli estremi per l'apologia del fascismo e nemmeno rischi per l'ordine pubblico. Biffoni contrariato

Sabato si svolgerà regolarmente la manifestazione di Forza Nuova a Prato il 23 marzo. Autorizzato anche il presidio antifascista, organizzato da numerosi gruppi, partiti e movimenti che hanno raccolto migliaia di firme con una petizione online. E' quanto deciso questa mattina dal prefetto e dal questore durante il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Dunque per sabato prossimo si annuncia una giornata campale per Prato, con due manifestazioni in contemporanea e il rischio che la situazione possa degenerare.

"Il comitato, che non ha potere decisionale ma consultivo – ha spiegato il prefetto Rosalba Scialla – sta monitorando ogni giorno la situazione, ad oggi non ci sono motivi per vietare la manifestazione. Facciamo un richiamo alle istituzioni, alla società civile ad assumersi le proprie responsabilità per non esasperare il clima perché la costituzione garantisce il diretto di manifestare e la libertà di pensiero”. E a proposito di Costituzione il prefetto non ritiene che la manifestazione di Forza Nuova organizzata in concomitanza con i 100 anni del fascismo sia contro la Costituzione: "Nessuno ha mai chiesto di riorganizzare il partito fascista - dice -, agli atti noi abbiamo una richiesta per una manifestazione sulle politiche immigratorie, quello che viene riportato sui volantini è pubblicità e quindi non è di nostra competenza”. Una dichiarazione che stride, comunque, con quanto compare sulla locandina dell'iniziativa di Forza Nuova, dove si vede il numero 100 circondato da una corona di alloro, segno evidente all'anniversario della nascita del fascismo.

Intanto il questore Alessio Cesareo, che da parte sua non ha ravvisato rischi per l'ordine pubblico, ha già messo in moto la macchina organizzativa: “Non intendiamo blindare la città - dice - ma dare a tutti la possibilità di manifestare”. Nessuna preoccupazione neppure per le dichiarazioni di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova che aveva annunciato, in caso di divieto, che durante tutta la campagna elettorale sarebbe stato a Prato: "Fiore o un altro per noi è lo stesso - taglia corto Cesareo -, ci organizzeremo di conseguenza”.

A conferma che la manifestazione ci sarà al Comune è stato chiesto di predisporre il piano dei divieti di sosta lungo il percorso che si snoderà da piazza della Stazione, via Matteotti, ponte Mercatale, via S. Antonio e viale Galilei per poi arrivare in piazza del Mercato Nuovo. Il sindaco, presente alla riunione del Comitato, è apparso molto contrariato anche se ha evitato di fare polemica: "Resto fermamente contrario alla manifestazione indetta da Forza Nuova per tutti i motivi già ripetuti in ogni sede nei giorni scorsi - dice Matteo Biffoni -. Il giorno scelto, la celebrazione del fascismo ricordata in ogni comunicazione dei forzanovisti, i toni violenti e la tensione che in questi giorni è andata aumentando sono secondo me violazioni della legge e rischi per l'ordine pubblico in città - sottolinea il sindaco -. Sono però un uomo delle istituzioni e rispetto la decisione del prefetto e del questore. Come amministrazione parteciperemo comunale al presidio organizzato da sindacati e associazioni a cui stanno aderendo tante realtà della comunità pratese e a cui abbiamo dato il patrocinio. Le diverse voci della Città che, se pure con diversa sensibilità politica, in questi giorni hanno espresso chiaramente la propria posizione potranno ritrovarsi in piazza a ribadire la difesa dei principi democratici. Prato non lascia spazio all'odio, alla violenza, alla paura".

Ripercussioni ci saranno anche sulla viabilità: "La polzia municipale e i nostri uffici stanno già lavorando secondo le richieste della questura per porre divieti di sosta e chiudere le strade del percorso della manifestazione di Forza Nuova che si snoderà tra la stazione centrale e piazza del Mercato Nuovo - conclude il sindaco -. Ogni comunicazione in merito sarà diffusa alla città non appena verranno definiti i dettagli".

Soddisfazione per la decisione di non vietare la manifestazione arriva da Massimo Nigro, candidato sindaco di Forza Nuova: “Le cose giuste, corrette, costruite per bene della città prevalgono sempre sul male".



