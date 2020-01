02.01.2020 h 13:01 commenti

Preferenziale Questura e T-Red in via Valentini: via alle multe. Ecco quanto si pagherà per le infrazioni

I due dispositivi hanno terminato la fase di sperimentazione e dalla prossima settimana i trasgressori saranno puniti

Saranno attivati martedì 7 gennaio il varco telematico sulla corsia riservata in via Migliore di Cino, davanti alla Questura, e il nuovo T-Red per multare chi passa con il rosso all'incrocio tra via Valentini e via Ferrucci, uno dei punti a più alta incidentalità della mobilità cittadina.

QUESTURA - Dopo essere stata completata la fase di pre-esercizio e test del dispositivo elettronico per il rilevamento del passaggio di veicoli non autorizzati sulla corsia riservata istituita in via Migliore di Cino, dal 7 gennaio è prevista l’attivazione del rilevamento delle infrazioni con segnaletica di senso vietato e pannello integrativo con la scritta "Controllo elettronico degli accessi". Faranno eccezione al divieto questi veicoli: autobus urbani ed extraurbani; taxi; veicoli adibiti al servizio Ncc; veicoli adibiti al soccorso e degli organi di polizia; veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno; veicoli adibiti alla pulizia meccanica della strada ed alla raccolta di rifiuti.

Oltre a queste categorie, ci sono i veicoli autorizzati, per i quali sono pervenute dagli interessati i numeri di targa, e che sono già stati inseriti dagli uffici nelle apposite liste. Viene raccomandato, in particolar modo ai titolari di contrassegno disabili, che è necessario comunicare a Consiag Servizi Comuni srl la targa dei veicoli utilizzati occasionalmente per circolare sulla corsia, utilizzando uno dei seguenti recapiti telefonici: 0574 870562; 3355646793 oppure all'indirizzo email: varchi@consiagservizicomuni.it

L’importo della sanzione, in caso di circolazione non autorizzata sulla corsia riservata, è di 42 euro o di 29,40 euro con la riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni, oppure 86,50 euro in caso di pagamento oltre 60 giorni.

VIA VALENTINI - Da martedì 7 gennaio, dopo i test, sarà attivo inoltre il T-Red all'incrocio tra via Valentini e via Ferrucci, con l'obiettivo di accrescere le condizioni di sicurezza della circolazione anche sul lato di via Ferrucci, teatro purtroppo di sinistri gravi, oltre che dalla parte di via Valentini, dove già da tempo è operativo un altro dispositivo simile. L’importo della sanzione in questo caso è di 167 euro, o 116,90 euro con riduzione del 30% per il pagamento entro 5 giorni, oppure 333 euro oltre 60 giorni. L'importo della sanzione notturna, dalle ore 22 alle 7 aumenta a 222,67 euro, 155,87 euro con la riduzione del 30% e 444 euro oltre 60 giorni. Alla multa si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente.