Precipita dalla scala, gravissimo anziano soccorso da Pegaso e trasferito a Careggi

L'uomo, 80 anni, ha fatto un volo di due metri. La scala era appoggiata alla facciata dell'abitazione. E' successo a Usella

E' precipitato dalla scala che aveva appoggiato alla facciata della sua abitazione per fare qualche lavoretto. Vittima un uomo di 80 anni che ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale fiorentino di Careggi con diversi traumi. L'incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 29 maggio, a Usella. L'anziano ha fatto un volo di un paio di metri ed ha riportato ferite molto serie. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Vaiano inviata dal 118 e successivamente è stato fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento a Careggi. L'elicottero è atterrato sulla rotonda di Usella ed è stata necessariala presenza di una pattuglia della Municipale per bloccare il traffico.

Non è chiaro se l'uomo abbia perso l'equilibrio, abbia avuto un malore o se la scala abbia perso il punto di appoggio.

