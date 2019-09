18.09.2019 h 13:17 commenti

Precipita dal tetto mentre sta facendo un sopralluogo, muore artigiano di 53 anni

L'incidente è avvenuto in via Pieraccioli a Galciana. Immediati ma inutili i soccorsi. La procura ha aperto un'inchiesta

E' salito sul tetto per compiere un sopralluogo ma uno dei lucernari si è rotto sotto i suoi piedi facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di sei metri che non ha lasciato scampo ad un artigiano rumeno di 53 anni, residente a Prato. L'uomo è morto sul colpo. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattina di oggi, mercoledì 18 settembre, in via Pieraccioli, a Galciana. Immediata la richiesta di soccorso, immediato l'intervento dell'ambulanza della Misericordia inviata dal 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore Laura Canovai, i tecnici del Dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl e i carabinieri.Secondo la prima ricostruzione, l'artigiano è intervenuto su richiesta della proprietà italiana del capannone che è diviso in diverse porzioni che ospitano aziende cinesi. Il sopralluogo per decidere l'intervento da eseguire per risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua dal tetto si è trasformato in tragedia. L'uomo è salito sul tetto e lo ha percorso alla ricerca del punto esatto su cui intervenire ma un pezzo di copertura in plexiglas non ha retto.L'artigiano è precipitato finendo nell'azienda attigua a quella con i problemi di infiltrazioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare nel dettaglio chi ha chiamato l'artigiano, chi lo ha autorizzato a salire sul tetto e con quali precauzioni; altre verifiche riguarderanno la regolarità del capannone e anche della ditta dell'artigiano. Il sostituto Canovai ha disposto il sequestro della parte interessata dall'infortunio mortale. Per cristallizzare meglio la conformazione dell'edificio e del tetto in particolare, la Asl ha fatto intervenire la società DroneFly Prato di Claudio Maddaleno che ha effettuato riprese dall'alto. La salma è stata rimossa dal servizio funebre della Misericordia.