Precipita dal tetto del capannone, aperta un'inchiesta. Ancora gravissime le condizioni della vittima

L'uomo, ricoverato in condizioni disperate a Careggi, sarebbe un artigiano chiamato a fare lavori di riparazione sul tetto. Il fabbricato, in via Terrarossa a Usella, è lo stesso nel quale a dicembre 2018 morì un cinquantacinquenne rimasto impigliato in un macchinario

Stava facendo lavori sul tetto il cinese di 47 anni che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 luglio, è precipitato nel vuoto ferendosi gravemente. Si tratterebbe, dunque, di un artigiano che avrebbe avuto l'incarico di eseguire l'intervento dai gestori della ditta – anche questa cinese – ospitata nel fabbricato in via Terrarossa a Usella, nel comune di Cantagallo. Le condizioni del quarantasettenne, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi, sono disperate.

Sull'infortunio indagano i carabinieri e gli ispettori della Asl, coordinati dal sostituto Vincenzo Nitti che ha aperto un'inchiesta.

Il capannone teatro dell'incidente è lo stesso nel quale, il 13 dicembre 2018, un cinese di 55 anni, gestore di una ditta di plastiche, morì dopo essere rimasto impigliato nel tornio al quale stava lavorando. Il corpo senza vita fu ritrovato qualche ora dopo dal figlio che, preoccupato per il mancato ritorno a casa dell'uomo, andò a cercarlo.

Non è chiaro se la ditta sia ancora la stessa o nel frattempo ne sia subentrata un'altra.

L'allarme, ieri, è stato dato subito: sul posto, la prima ad intervenire, è stata la Misericordia di Vaiano. Le condizioni del cinese sono apparse gravissime fin dai primi minuti tanto che il 118 ha disposto l'intervento dell'elisoccorso che è stato fatto atterrare al campo sportivo di Usella.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare che tipo di intervento stava facendo il quarantasettenne, chi lo ha chiamato, chi lo ha fatto salire sul tetto, quali precauzioni sono state adottate. Difficile, ieri, ricostruire l'accaduto: tecnici della Asl e carabinieri si sono imbattuti in diversi cinesi, alcuni pare testimoni diretti dell'infortunio, nessuno però capace di parlare l'italiano.



