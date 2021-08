07.08.2021 h 13:26 commenti

Precipita dal secondo piano di un albergo a Riccione, gravissima una diciottenne pratese

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, i carabinieri che hanno subito avviato le indagini. La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Bufalini di Cesena

Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri sulle cause del volo dal secondo piano di un albergo di Riccione di una diciottenne pratese. La ragazza, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella riviera romagnola, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 agosto, in un hotel del centro, il Nizza. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe perso l’equilibrio ma sarà l’accertamento della dinamica a dire in quale posizione si trovasse ed eventualmente in compagnia di chi quando è caduta nel vuoto. Un volo di oltre sette metri nel quale la diciottenne ha riportato ferite gravissime. Immediati i soccorsi inviati dal 118 e il sopralluogo dei carabinieri nell’albergo frequentato soprattutto da giovani.

