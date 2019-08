02.08.2019 h 14:01 commenti

Precipita dal secondo piano della sua casa, quarantenne in fin di vita. La procura apre un'inchiesta

E' successo martedì mattina. La vittima è stata soccorsa dal marito che però l'ha portata all'ospedale solo in serata. I medici hanno subito avvertito la polizia. Non è chiaro la donna abbia tentato il suicidio, sia precipitata per disgrazia o se sia stata spinta. Presto sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico

E' volata giù dal secondo piano della sua casa. Un volo di oltre cinque metri che ha ridotto in fin di vita una donna cinese di 40 anni che da tre giorni è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano in attesa di un delicatissimo intervento chirurgico che, probabilmente, non servirà a evitare la tetraplegia. Il fatto è avvenuto nella mattina di martedì 30 luglio ma la quarantenne è arrivata all'ospedale, accompagnata dal marito, solo la sera in condizioni molto critiche che hanno spinto i medici a indurre il coma farmacologico e ad avvertire la polizia. Immediato l'arrivo al Santo Stefano degli agenti della Squadra mobile che hanno ascoltato il marito della vittima. Non è chiaro se la donna abbia tentato il suicidio, se sia precipitata dal balcone per disgrazia o a causa di un malore o se invece sia volata giù spinta da qualcuno. La coppia vive in una casa isolata nella zona del Macrolotto 1, nei pressi di Iolo. La donna da tempo è in cura per problemi psicologici; questo particolare fa ritenere plausibile la pista del tentativo di suicidio ma il fatto che il marito solo la sera l'abbia portata all'ospedale ha convinto gli investigatori ad approfondire. La procura ha aperto un fascicolo che al momento non ha né ipotesi di reato né indagati: i riscontri che la Squadra mobile sta facendo sono finalizzati ad ottenere in tempi brevi un quadro più chiaro di quello che può essere successo martedì mattina nella casa dove vivono i coniugi. Il marito agli investigatori avrebbe raccontato che la donna si è lasciata cadere dal balcone la mattina e che lui stesso l'ha soccorsa e portata in casa; una caduta, stando all'uomo, che non sembrava aver provocato danni gravi tanto che la moglie si è rifiutata di andare all'ospedale e questa ritrosia sarebbe stata confermata da alcuni conoscenti. Poi, in serata, l'aggravamento improvviso e la corsa verso l'ospedale. Alla caduta dal balcone non avrebbe assistito nessuno e quindi per la polizia si tratta di capire se le lesioni riportate dalla vittima e il racconto rilasciato dal marito siano compatibili con il tentativo di suicidio, al momento l'ipotesi a cui gli investigatori danno più credito senza però scartare altre teorie. Qualcosa di più potrà eventualmente dire la donna quando sarà in condizioni di rispondere alle domande della polizia.