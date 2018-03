17.03.2018 h 18:37 commenti

Precipita dal primo piano, gravissimo bambino di cinque anni

E' successo oggi pomeriggio in via da Filicaia. I passanti hanno subito soccorso il piccolo che ha riportato un forte trauma cranico e la frattura di una gamba. Sul posto la polizia e due ambulanze inviate dal 118. Il bambino sarebbe stato lasciato solo in casa. Accertamenti in corso

Ha fatto un volo dal primo piano arrampicandosi dal lettino posizionato sotto una finestra lasciata aperta. E' gravissimo un bambino cinese di 5 anni che nel pomeriggio di oggi, sabato 17 marzo, sarebbe stato lasciato solo in casa dai genitori. E' successo in via da Filicaia. I primi a soccorrere il piccolo sono stati i passanti che hanno formato un capannello che è stato notato da una Volante della polizia che transitava nella zona. Immediata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso, una della Pubblica assistenza e l'altra della Misericordia. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato per un forte trauma cranico e per la frattura di una gamba. I medici, dopo aver valutato il quadro clinico, hanno deciso per il trasferimento al pediatrico Meyer di Firenze. La polizia sta invece facendo accertamenti sui familiari del piccolo per individuare eventuali profili di responsabilità. Non è chiaro se il bambino sia stato lasciato da solo mentre dormiva o se invece la famiglia si trovasse in un'altra stanza al momento dell'incidente.



Edizioni locali collegate: Prato

