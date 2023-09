15.09.2023 h 17:42 commenti

A Poggio prima campanella senza servizio pre e post scuola, famiglie in difficoltà

La protesta: “Nessuna informazione, lo abbiamo scoperto da soli dopo email e telefonate agli uffici. Ci siamo sentiti abbandonati”. Il problema è che la gara per rinnovare il gestore del servizio non è ancora conclusa. È previsto il ritorno alla normalità solo il 2 ottobre. L’assessore Cataldi: “Stiamo lavorando per garantire il pre scuola dal 25 con una soluzione ponte”.

A Poggio a Caiano il servizio pre e post scuola non inizierà prima del 2 ottobre. La gara per trovare il nuovo gestore è ancora in corso e per arrivare alla chiusura del cerchio occorreranno almeno altre due settimane. Un bel problema per tanti genitori che hanno orari e luoghi di lavoro poco conciliabili con l'ingresso e l'uscita dei loro figli da scuola. “Ci siamo dovuti barcamenare tra mamme per cercare di uscirne fuori tutte senza dover prendere ferie, ammesso e non concesso che ci sarebbero state accordate. – racconta Sara Leoni – Siamo in diversi ad avere problemi. Solo nella classe del mio figlio più grande, siamo in cinque”. In passato il servizio pre scuola iniziava dal secondo giorno mentre quello post insieme alla mensa. Esattamente come avviene nella vicina Carmignano e in generale nel circondario. Quest'anno a Poggio non sarà così. La refezione scolastica partirà il 25 settembre ma per il post scuola bisognerà attendere il 2 ottobre così come per il pre scuola. “Ormai è andata così. Ma la cosa che più è dispiaciuta a me e agli altri genitori, è stata la scarsa trasparenza che il Comune ha dimostrato. – prosegue Sara Leoni – Nessuno ci ha comunicato niente. Ci siamo accorti da soli che c'era qualcosa che non andava quando a fine agosto abbiamo notato che nell'applicazione non era ancora stato inserito il pagamento del servizio. I primi di settembre ho quindi iniziato a inviare email e a fare telefonate agli uffici comunali. Nessuno ha risposto. Dopo diversi solleciti e il tentativo di dare la colpa alla scuola, ce l'abbiamo fatta: abbiamo scoperto che il servizio pre e post scuola non sarebbe stato attivato prima del 2 ottobre. Dieci giorni in cui chi ha bisogno di questo servizio dovrà arrangiarsi come può”. Un disagio espresso anche con un post su Facebook: “Non amo molto certe uscite sui social, ma stavolta mi sono dovuta sfogare perché io e il gruppo di genitori di cui sono, diciamo, portavoce, ci siamo sentiti davvero abbandonati e ignorati. Tra l'altro non abbiamo ancora certezza sui costi del servizio. Stamani ho incontrato l'assessora all'istruzione Cataldi che devo dire mi ha risposto subito e che mi ha spiegato la situazione nel dettaglio. Le ho fatto presente il disagio che tutto questo comporta e l'amarezza per non essere stati informati per tempo e con chiarezza di tutto. Capiamo le difficoltà di una nuova amministrazione ma pretendiamo trasparenza. Sappiamo che anche il servizio mensa andrà a nuova gara in corso d'anno. Auspichiamo un confronto aperto su tutti i passi che il nuovo appalto comporterà”. L’assessore Cataldi conferma che il problema sono i tempi tecnici per l’esecuzione dell’appalto ma apre anche uno spiraglio per ridurre al minimo i disagi: “Stiamo cercando di garantire almeno il pre scuola a partire dal 25 settembre utilizzando le associazioni convenzionate con il Comune fino a che non sarà affidato l’appalto. Una sorta di soluzione ponte. Ne avrò certezza solo lunedì e sarà mia cura informare le famiglie. Stiamo facendo il possibile. Quando siamo arrivati in Comune il bando era in preparazione. Il cambio dei dirigenti non ha aiutato ad accelerare i tempi”. È sulla refezione scolastica Cataldi assicura che la gara in corso non avrà ripercussioni sulla continuità del servizio e che il personale attuale è garantito dalla clausola sociale.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

