Prato walking by night, la terza edizione con la campionessa del mondo Milena Megli

Ieri sera passeggiata di gruppo alla scoperta del centro storico. Il ricavato donato alla onlus Regalami un sorriso. L'attività riprende a settembre

Una serata quella di ieri, lunedì 29 luglio, all'insegna dela corretta camminata con la terza edizione di Prato walking by night. Partenza dlla sede della Pubblica assistenza in via S.Iacopo per una camminata in mezzo alla storia della cittàcon la campionessa del mondo Master Milena Megli. Prima tappa, la scoperta e la storia dell'edificio della Pubblica assistenza, la seconda, dopo essere passati dal Cassero e dal Museo del Tessuto, in piazza San Francesco con tanti aneddoti raccontati da Davide Finizio. Poi altra passeggiata verso via Santa Trinita, piazza del Collegio Cicognini, Santa Caterina, San Niccolò, San Domenico per entrare a Palazzo Datini dove il presidente Walter Bernardi ha raccontato la storia di Francesco Datini e della sua Margherita. Al termine passaggio da piazza del Duomo, piazza delle Carceri e ritorno in via Dante. Tutto il ricavato è stato devoluto alla onlus Regalami un Sorriso che supporta le associazioni con la consegna di defibrillatori e automezzi speciali. Ora l'attività podistica si ferma e riprenderà con il primo appuntamento di settembre, lunedi 2 alle 20.15 con la XIX° Da Sponda a Sponda organizzata dal gruppo podistico Le Aquile Mattiniere Cai Prato in collaborazione con il Consorzio Santa Trinita e valido come Memorial Roberto Giacomelli e Fiorenzo Gei. Saranno presenti anche i camminatori del Trofeo delle Tre Province e la manifestazione sostiene la Lilt. Verranno premiati i primi 10 gruppi e con il 5° Trofeo Serendip la società che proviene da più lontano. Domenica 15 settembre appuntamento con la 2° edizione della Eco Maratona Pratese con start alle 8.30 dal parco delle Cascine di Tavola con tre percorsi. Entro fine mese opportunità di iscriversi con la quota più bassa per la maratona di 42,195 km, la mezza di 21,097 km e la 8 km aperta a tutti. Il percorso pianeggiante toccherà i comuni di Prato, Quarrata, Poggio a Caiano e Carmignano Il village sarà installato sabato 14 settembre con musica e divertimenti e al termine si svolgerà una lotteria con ricchi premi. Per info www.ecomaratonapratese.com