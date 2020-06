19.06.2020 h 21:46 commenti

Prato Virtual Runner fa incontrare il "cane di Grosseto" e "Veronihina" al sindaco Biffoni

Il simpatico fuori programma nel corso della cena organizzata per donare alla Protezione civile il ricavato dell'iniziativa promossa durante il periodo di lockdown

Prato Virtual Runner ha consegnato alla Protezione civile i fondi raccolti tra coloro che hanno preso parte alla prima edizione dell’iniziativa che, adeguandosi alle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, ha reso virtuale una normale corsa di gruppo con tanto di classifica ( leggi ). Come programmato, ieri, venerdí 19 giugno, i partecipanti hanno incontrato il sindaco Matteo Biffoni e il responsabile della protezione civile Sergio Brachi a cui hanno devoluto il denaro raccolto durante l’iniziativa. Presenti anche i runner che hanno reso possibile lo svolgimento della corsa virtuale che si è snodata per le frazioni della città; tutti sono stati premiati con un attestato di partecipazione.E in più è stato diffuso un video che racconta il senso di Prato virtual runners, l’entusiasmo e la voglia di partecipazione espressa dai runner che sono andati ben oltre la normale corsa a piedi.E, come nello spirito dell’iniziativa e dei suoi organizzatori, l’incontro con il sindaco è stato occasione per fare ironia ed ecco che all’incontro hanno preso parte due protagonisti assoluti delle dirette di Biffoni nel periodo della chiusura di tutte le attività a causa del coronavirus: il cane di Grosseto e ‘Veronihina’. Un cane con la targa Gr per ricordare chi, nel pieno della pandemia, chiese al sindaco se era consentito spostarsi fino a Grosseto per prendere un cucciolo, e la vera Veronica a cui il primo cittadino si rivolse con l’affettuoso diminutivo del nome per raccomandarle di starsene a casa durante il confinamento. Ovviamente si è trattato di presenze che sono servite a scherzare su un periodo difficile per tutti.