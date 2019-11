15.11.2019 h 13:16 commenti

Prato vince il Premio Urbanistica 2019 per il Piano operativo e per il programma di social housing di via di Gello

E' la seconda volta che la città ottiene due riconoscimenti da parte dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Mercoledì la premiazione a Torino

Il Comune di Prato vince il Premio Urbanistica 2019 per il Piano operativo che proprio oggi, 15 novembre, assume piena efficacia. Riconoscimento anche per il programma di social housing di via di Gello. E' la seconda volta che la città di Prato ottiene la "doppietta" al prestigioso concorso promosso dall'istituto nazionale di urbanistica. La prima è avvenuta nel 2017.

“E’ un motivo di orgoglio che i progetti sviluppati dalla città di Prato ottengano risultati così importanti a livello nazionale – afferma il sindaco Matteo Biffoni – ed è uno sprone costante a continuare in questa direzione e con questa qualità. Ringrazio e faccio i complimenti a tutti i servizi del Comune di Prato coinvolti nei progetti premiati, in particolare l’Ufficio Urbanistica per il Piano Operativo e, chiaramente il Fondo Housing Toscana, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Abitare Toscana e i progettisti che hanno sviluppato il programma di Social Housing di Via di Gello”.

Il Premio Urbanistica è il concorso indetto dalla rivista scientifica dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i progetti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l'evento nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana organizzato dall'Inu e da Urbit.

La premiazione dei progetti vincitori si è tenuta nell'ambito della sedicesima edizione di Urbanpromo, "Progetti per il Paese", in programma a Torino alla Nuvola Lavazza dal 12 al 15 novembre. Nella mattina del 13 novembre il Piano di Forestazione di Prato è stato presentato, insieme alle strategie ambientali delle città di Milano e Mantova all’evento "Il verde nella città: come affrontare le sfide poste dal cambiamento Climatico". Il seminario, coordinato dalla direttrice artistica della Triennale di Milano, Lorenza Baroncelli, ha visto la partecipazione dell’assessore all’Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis e del dirigente all’Urbanistica Francesco Caporaso.

“Il Piano Operativo della città di Prato sta sempre più emergendo nel panorama nazionale per l’innovazione dell’approccio- ricorda l’assessore Valerio Barberis-, perché uno dei primi strumenti di pianificazione urbanistica che pone al centro delle politiche urbane i temi ambientali e di forestazione urbana. Mi associo ai complimenti agli uffici fatti dal Sindaco: l’attenzione che il Piano sta riscuotendo a livello nazionale e non solo testimonia la qualità e l’importanza di questo documento anche per la narrazione della città di Prato, come città che da anni si sta muovendo nella direzione di un Green New Deal che tiene insieme le azioni sviluppate dal Comune e quelle sviluppate dal distretto tessile pratese”.