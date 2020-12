15.12.2020 h 15:33 commenti

Prato Urban Jungle entra nella fase operativa: ecco i progetti approvati. In estate le prime piantumazioni

Gli interventi al mercato coperto del Macrolotto Zero e alle case popolari di via Turchia, ma anche la sede Estra di via Panziera sarà ricoperta di verde. E di fronte al Parco Prato nascerà la serra urbana



Il cronoprogramma prevede l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi per aprile e di conseguenza si ipotizza che le prime piante saranno visibili in estate.



Mercato Coperto. Qui Urban Jungle si intreccia con il progetto di riqualificazione urbana Piu che oltre alla trasformazione in mercato della fabbrica di via Giordano, conta la realizzazione della Medialibrary tra via Filzi e via Pistoiese (in realizzazione) e il Playground tra via Giordano e via Colombo che sarà inaugurato il prossimo 21 dicembre.

All'ingresso dello spazio ci saranno piante gestite con tecnologia a bassa manutenzione mentre all'interno saranno sistemate nell'area ristoro. La cosa particolare è che qui ci sarà la più grande fabbrica d'aria mai realizzata. Si tratta di un sistema che filtra, rinfresca e umidifica l’aria attraverso le piante. Il Comune non attenderà l'arrivo della "giungla" per aprire il mercato. L'idea è quella di fare una sperimentazione già da gennaio attuando una gestione diretta degli spazi (si parla di Terre di Prato come primi utilizzatori) in modo da poter affinare il bando a cui la giunta sta lavorando per trasformare questi 900 mq in un mercato di prodotti di qualità da consumare o da acquistare sul modello di quelli presenti nelle grandi città europee. Da valutare anche la possibilità di mettere a bando anche la gestione a cui andrebbe anche la manutenzione del verde.

Via Turchia. Attraverso cavi in acciaio ancorati ai lati degli edifici, le piante rampicanti copriranno le facciate dei palazzi di edilizia popolare permettendo anche di mitigare la temperatura delle parti esposte a sud. Il verde dovrebbe essere irrigato con l'acqua piovana di recupero.

Saranno realizzati anche una nuova pergola con sedute all'ingresso del complesso e nello spazio centrale tra le cantine sono previste vasche con vegetazione e delle sedute per favorire la socialità. Inoltre sarà sistemato anche il parcheggio con un intervento di demineralizzazione dei suoli per renderli permeabili. La realizzazione dell'intervento è legata al progetto di efficientamento energetico dei palazzi a cui sta lavorando Epp. La manutenzione del verde dovrebbe essere affidata a Consiag servizi.

Serra urbana al Parco urbano. Non sarà un semplice luogo di coltivazione e di studio di vegetali a chilometri zero. Ci saranno anche un'area ristoro con somministrazione di prodotti locali creata con vecchi containers industriali, una zona per eventi musicali e uno spazio ludico didattico per i bambini.

"La serra urbana vicina al Parco Prato, progettata dal professor Mancuso, - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis, mente di Prato urban jungle - sarà un nuovo spazio pubblico in cui promuovere uno stile di vita più sano, in prospettiva con il coinvolgimento della Facoltà universitaria di Agraria e corsi di formazione per studenti e cittadini. Il Comune di Prato punta tutto sulle politiche del verde e di forestazione e sta ampliando il progetto con risorse proprie"

