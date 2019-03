19.03.2019 h 11:48 commenti

Prato tra le finaliste di "Cities Challenge", la gara tra le città a più alta capacità imprenditoriale

Fino al 29 marzo i cittadini avranno la possibilità di votare on line e far salire in classifica la nostra città

Prato è nella top 12 di Cities Challenge, competizione lanciata da Meta Groups che premia la capacità imprenditoriale di una città e del suo ecosistema. C'è tempo fino al 29 marzo per poter votare e tutti i cittadini potranno farlo collegandosi e registrandosi al sito www.citieschallenge.eu/ "Un ulteriore occasione per far vedere a livello internazionale la nostra capacità imprenditoriale - ha dichiarato l'assessore alle politiche economiche Daniela Toccafondi - e la ricchezza della nostra cultura. Perciò invito tutti i cittadini a votare per la premiazione". Tra le città arrivate in finale insieme a Prato anche Cava De' Tirreni, Novara, Terni, Crotone, Cinisello Balsamo, Ferrara, Sesto San Giovanni, Trieste, Fano, Cuneo e Reggio Emilia. L’obiettivo della sfida è quello di stimolare le città ad orientarsi verso l’imprenditorialità, favorendo la creazione ed attuazione di azioni capaci di creare valore per la città, come ad esempio generare nuove idee imprenditoriali, innovare le esistenti, attrarre persone e capitali dall’esterno. Dopo le votazioni ci sarà il pitching event (dal 5 aprile le città finaliste effettueranno una presentazione della città di 5 minuti di fronte ad una giuria con l'obiettivo di dimostrare l'importanza e la struttura dell'ecosistema imprenditoriale della propria città) ed infine la premiazione in Bahrein al Gec, Global Entrepreneurship Congress, 2019.

