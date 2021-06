28.06.2021 h 13:56 commenti

Prato torna "Covid free" per un giorno: nelle ultime 24 ore nessun decesso e nuovo contagiato

La curva torna a zero dopo la piccola crescita di metà settimana. In tutta la Toscana i casi di positività sono stati 33 con una vittima

Torna il doppio zero per Prato nel bollettino diffuso dalla Regione per fare il punto sull'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore, infatti, nessuno dei 33 nuovi contagi registrati in Toscana era di Prato, così come non era pratese l'unica vittima segnalata: una donna di 90 anni residente a Firenze.

Dopo la leggera risalita di casi di metà settimana, quindi, l'area pratese torna ad essere almeno per un giorno "Covid free". Un risultato che fa tirare un sospiro di sollievo proprio nel giorno in cui in tutta Italia decade l'obbligo di portare la mascherina all'aperto, salvo i casi di affollamento.

Come avviene spesso nel week end, il numero di tamponi analizzato è piuttosto basso, poco più di 4.500, con il tasso di positività che è allo 0,7%, l'1,8% sulle prime diagnosi.

I ricoverati negli ospedali toscani sono sostanzialmente stabili: oggi sono 122 (2 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (1 in meno). Al Santo Stefano ci sono complessivamente 11 pazienti Covid, quattro dei quali in terapia intensiva, mentre al Centro Pegaso i ricoverati sono cinque.