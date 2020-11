05.11.2020 h 20:10 commenti

Prato torna capitale dell’economia circolare con Recò Festival

Tra gli appuntamenti in programma il concerto in prima assoluta di Mario Brunello e Stefano Mancuso, la performance di Luca Barcellona e i percorsi di turismo industriale

Economia circolare nella moda, nel turismo, in cucina e naturalmente nel tessile, settore in cui il distretto pratese ha fatto scuola. Sono gli argomenti principali della nuova edizione di Recò l’unico festival in Toscana dedicato all’economia circolare, che si svolgerà da domani all’8 novembre con decine di dirette via radio, tv e sul web. Organizzata da Regione, Toscana Promozione con il coordinamento del Comune di Prato, la rassegna era inizialmente prevista a marzo ed è stata poi riprogrammata in autunno ma con una modalità online nel rispetto delle disposizioni antiCovid. Tra confronto su buone pratiche ed eventi artistici sono oltre 80 gli appuntamenti da non perdere. Tra questi c'è sicuramente lo spettacolo “Un albero, una ciaccona”, prima mondiale a cura del violoncellista Mario Brunello e il neurobiologo Stefano Mancuso che faranno dialogare Bach e Madre Natura. L'appuntamento è per domani sera a chiusura della prima giornata che si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e degli altri protagonisti della manifestazione che oggi si sono ritrovati via web per la presentazione dell'evento. "Partendo da Prato, città da secoli avanguardia di circolarità iniziata col cardato, Recò fa tesoro delle esperienze toscane che scommettono sull'economia futura. - afferma il sindaco Biffoni - L'obiettivo è quello di mettere attorno ad un tavolo gli attori della transizione verde per fare leggi e azioni concrete. Non siamo semplici custodi di una tradizione, ma costruttori di relazioni dal territorio cittadino a quello nazionale, fino ad arrivare a Bruxelles".

Tra gli altri protagonisti della tre giorni sulla transizione verde Michael Braungart, considerato uno dei padri dell’economia circolare, Orsola De Castro, pioniera della moda sostenibile, Aldo Colonetti, storico e teorico dell’arte e del design, Ermete Realacci, ambientalista e presidente di Symbola, i due chef Fabio Picchi e Daiana Cecconi, lo streetartist Luca Barcellona che dipingerà una delle sue opere sugli spazi esterni della Campolmina. Nelle settimane successive si susseguiranno invece gli appuntamenti di Open Factories, percorsi di turismo industriale che condurranno il pubblico in 8 delle aziende tra le più rappresentative del distretto pratese Lucchesi, Ricceri, Manteco, Balli, Picchi, Gommatex, Beste, Colle.

In calendario, tra gli altri, il concerto della violoncellista Naomi Berrill all'interno del lanificio Picchi (13 novembre), il racconto teatrale di Luca Scarlini, storyteller e drammaturgo toscano, negli spazi della Marco Lucchesi Srl (20 novembre) e la performance a quattro mani di Alessandro Lanzoni, uno fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, e Simone Graziano, pianista e compositore che con la sua musica sta influenzando la nuova generazione di musicisti italiani (27 novembre).