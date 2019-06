09.06.2019 h 13:36 commenti

Prato summer dance fa il pienone e si prepara alla serata finale

Due sere da tutto esaurito ai giardini di Sant'Orsola che anche stasera ospiteranno musica, balli, giochi per bambini e street food.

Dopo due serate da tutto esaurito la prima edizione di Prato Summer dance & Street Food Garden si prepara alla serata finale, questa sera, 9 giugno, ai Giardini di Sant'Orsola. Due le piste da ballo create per far scatenare chi lo desidera ma anche per ospitare esibizioni di danza di 8 scuole pratesi che si cimenteranno in caraibico, swing e reggaeton. Per rifocillarsi ci sarà spazio per piatti a chilometri zero e birra artigianale. Sono gli ingredienti giusti per una serata all'aria aperta nel cuore del centro adatta a ogni età, a giovani e a famiglie. Un menù che ha già convinto centinaia di pratesi nelle serate di venerdì e di ieri. L'ingresso è libero e si comincia alle 18. L'evento, patrocinato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Prato, nasce sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino, in collaborazione con il maestro di ballo Davide Piro.

