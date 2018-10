18.10.2018 h 08:04 commenti

Prato su Rai Uno con la fiction di Cinzia Th Torrini "Pezzi unici", tra gli interpreti Castellitto e Panariello

La fiction approderà in tv nel 2019. Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale a Firenze. La parte pratese è stata girata in via Muzzi. La regista: "Siamo stati bene e abbiamo visto posti bellissimi. Grazie agli artigiani e ai commercianti che ci hanno aiutato a realizzare il progetto"

C'è anche Prato nella fiction “Pezzi unici” che andrà in onda su Rai Uno nel 2019. Nei giorni scorsi il nuovo lavoro della registra Cinzia Th Torrini è stato presentato a Firenze, città che insieme a Prato ha ospitato le riprese. Presenti alcuni dei protagonisti: Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. “Siamo stati benissimo a Prato e a Firenze dove abbiamo visto posti bellissimi – le parole della regista – ringrazio le istituzioni che ci hanno accolto ma soprattutto gli artigiani e i commercianti che ci hanno aiutato a realizzare il progetto”. A Prato la grande protagonista è stata via Muzzi che la scorsa estate, per qualche settimana, è stata trasformata in un set cinematografico. Castellitto interpreta un artigiano che deve fare i conti con una dura realtà: il suicidio del figlio. La reazione è tutta legata al lavoro: in preda al dolore, l'artigiano decide di trasmettere il proprio sapere e di insegnare i segreti del mestiere a cinque ragazzi con un vissuto non facile.

Alla presentazione della fiction, a rappresentare il Comune di Prato, l'assessore alle Attività produttive Daniela Toccafondi.



Edizioni locali collegate: Prato

