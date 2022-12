16.12.2022 h 10:51 commenti

Prato si conferma al primo posto in Italia come città amica degli animali

Ancora una volta ottenuto il miglior risultato nella valutazione complessiva dei 36 indicatori considerati, tra tutti i 986 comuni che hanno fornito i dati. Stamani la consegna del riconoscimento durante l'evento internazionale Enci Winner 2022

Prato si conferma al primo posto in Italia come città amica degli animali. Il riconoscimento è arrivato dall'XI rapporto nazionale "Animali in Città", presentato questa mattina 16 dicembre, in occasione dell'evento internazionale Enci Winner 2022, organizzato dall'Ente Nazionale della Cinofila Italiana alla Fiera di Milano Rho.

L'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò ha ritirato per conto dl Comune il premio nazionale “Animali in Città 2022” per i risultati raggiunti in questo settore. Con l'occasione è stato assegnato il premio riconosciuto nel 2021, che non era stato possibile consegnare a causa della situazione pandemica. Prato, infatti, ancora una volta riconferma il miglior risultato.

In particolare la città di Prato si è classificata al primo posto nella valutazione dei 12 indicatori relativi al rapporto tra organizzazione e servizi offerti ai cittadini e nella valutazione complessiva dei 36 indicatori considerati tra tutti i grandi comuni composti da 200 e 500 mila abitanti che hanno fornito i dati.

Gli indicatori che hanno portato Prato in testa alla classifica dei Comuni virtuosi, insieme a Modena e Verona che si sono classificate al secondo e al terzo posto, fanno riferimento al "quadro delle regole” rappresentato dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali che implementano e rafforzano la normativa vigente e articolano nuove e vecchie esigenze dei cittadini in ambito comunale (9 gli indicatori considerati); alle “risorse/risultati” ovvero risorse economiche impegnate e risultati rispetto ad alcuni degli aspetti con maggior ricaduta sui cittadini e sulla pubblica amministrazione (9 gli indicatori considerati); a "organizzazione/servizi” cioè strutture e servizi offerti ai cittadini (12 gli indicatori considerati) e ai “ controlli” cioè organizzazione ed efficacia delle attività di controllo (6 gli indicatori considerati.